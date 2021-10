Am Mittwoch kursieren neue Übernahmegerüchte an der Wall Street: Der Zahlungsriese Paypal erwägt laut Bloomberg News die Übernahme von Pinterest. Berichten zufolge kontaktierte PayPal erst kürzlich das Social-Media-Unternehmen wegen einer möglichen Transaktion. Die Pinterest-Aktie startet daraufhin den Kursturbo. Online-Bezahldienst zeigt Interesse an Pinterest Die beiden Unternehmen sollen einen Übernahmepreis von 70 US-Dollar pro Aktie ausgehandelt ...

