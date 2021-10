Die Nachricht des Tages ist der Rücktritt von Bundesbank-Chef Weidmann - in Sachen Inflation und deren Bekämpfung ist das ein sehr schlechtes Omen! Denn damit wird der Weg noch freier zur Staatsfinanzierung durch die Notenbank-Presse - natürlich im Namen des Guten (Klimaretutng, Euro-Rettung etc.). All das wird auch Folgen für die Inflation haben, zumal die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...