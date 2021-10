Der US-Online-Bezahldienst Paypal ist Kreisen zufolge an dem Internet-Netzwerk Pinterest interessiert. Paypal sei jüngst an Pinterest herangetreten, um eine mögliche Übernahme auszuloten, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Situation vertraute Informationen. Derweil verdichten sich die Gerüchte.Die Unternehmen hätten über einen Preis von 70 US-Dollar je Aktie verhandelt, was Pinterest mit rund 39 Milliarden Dollar bewerten würde, hieß es. Dies würde ...

