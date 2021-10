Slate Asset Management ("Slate"), eine globale alternative Investmentplattform mit Schwerpunkt auf Immobilien, gab heute den Erwerb eines Portfolios von 25 wichtigen Immobilien in Norwegen für rund 1 Milliarde norwegische Kronen bekannt. Die Akquisition die erste von Slate in Skandinavien erweitert die europäische Plattform des Unternehmens und erhöht das Engagement von Slate in hochwertigen Immobilien Assets in Europa.

Das Portfolio umfasst etwa 50.000 Quadratmeter, die geografisch über ganz Norwegen verteilt sind, wobei sich der Großteil auf die fünf größten Städte Norwegens und deren Umgebung konzentriert. Die gesamten Erträge des Portfolios werden von Anbietern wichtiger Waren und Dienstleistungen erwirtschaftet, darunter 24 Lebensmittelgeschäfte, die an Mieter der Klasse A vermietet sind, und eine medizinische Einrichtung, die von der Regierung gemietet wurde. Die drei wichtigsten Betreiber des Portfolios sind die führenden norwegischen Lebensmittelkonzerne Coop Norge, Reitan Group sowie NorgesGruppen, die rund 96 des gesamten Lebensmitteleinzelhandels in Norwegen halten.

"Wir erhöhen aktiv unser Engagement in wichtigen Immobilien in ganz Europa. Diese Transaktion ist eine großartige Gelegenheit für uns, ein Portfolio mit hochwertigen Objekten in einem neuen und wachsenden Markt zu einem sehr attraktiven Preis zu erwerben", so Brady Welch, Founding Partner bei Slate Asset Management. "Angesichts der robusten norwegischen Wirtschaft und der führenden Rolle Norwegens in Sachen Umweltbewusstsein sind wir davon überzeugt, dass wir durch durchdachte Investitionen, die diese Immobilien noch moderner, nachhaltiger und ressourceneffizienter machen, einen erheblichen Wert für unsere Mieter und unsere Partner erschließen können."

Dieser Erwerb ist eine Fortsetzung der Strategie von Slate, die auf stabilisierte Lebensmittelgeschäfte und wichtige Immobilien in ganz Europa fokussiert ist, die den Vertrieb wichtiger Waren und Dienstleistungen an den Endverbraucher erleichtern. Diese Assets haben sich als defensiv erwiesen, mit Ertragsquellen, die in der Lage sind, Phasen der wirtschaftlichen Instabilität zu überstehen.

Brady Welch ergänzte: "Bei den Hauptmietern dieser Immobilien handelt es sich um Unternehmen von herausragender Qualität, die eine konstant starke und stabile Geschäftsentwicklung aufweisen. Da wir weiterhin Kapital in diesem Sektor einsetzen möchten, stärkt dieses Portfolio unsere Erfolgsbilanz und bietet eine ideale Plattform für zukünftige Investitionen in Skandinavien."

Schjødt, UNION Norsk Naeringsmegling, Pareto Securities, BER sowie KPMG Norway haben Slate bei dieser Transaktion beraten, die voraussichtlich im Dezember 2021 abgeschlossen wird.

Über Slate Asset Management

Slate Asset Management ist eine globale alternative Investmentplattform, die auf Immobilien ausgerichtet ist. Wir konzentrieren uns auf Fundamentaldaten mit dem Ziel, langfristige Werte für unsere Anleger und Partner zu schaffen. Die Plattform von Slate umfasst eine Reihe von Anlagestrategien, darunter opportunistische, wertsteigernde, Core-Plus- und Fremdkapital-Anlagen. Wir werden von hervorragenden Mitarbeitern und flexiblem Kapital unterstützt, was uns in die Lage versetzt, ein breites Spektrum an überzeugenden Investitionsmöglichkeiten zu entwickeln und umzusetzen. Besuchen Sie slateam.com, um mehr zu erfahren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211020006002/de/

Contacts:

Slate Asset Management

Karolina Kmiecik

Karolina@slateam.com