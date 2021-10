Redwood City, Kalif. (ots/PRNewswire) -Synack Campaigns bietet On-Demand-Zugriff auf die weltweit erfahrensten ethischen Hacker, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen, um Cyber-Sicherheitsaufgaben durchzuführen, und die innerhalb weniger Stunden Ergebnisse liefern.Synack, die führende Crowdsourcing-Plattform für On-Demand-Sicherheitsexpertise, bietet seinen Kunden ab sofort den einfachsten, flexibelsten und innovativsten Ansatz für den Einsatz kritischer Cybersicherheitslösungen zur Verteidigung gegen die digitalen Bedrohungen von heute.SynackCampaignsermöglicht Unternehmen den On-Demand-Zugang zu einer Gemeinschaft von 1.500 erfahrenen und vertrauenswürdigen ethischen Hackern, wobei Aufgaben wie gezielte Sicherheitsprüfungen bis hin zu Bewertungen der Cloud-Konfiguration angeboten werden. Kunden können im Synack-Katalog, der den Kunden ein App-Store-ähnliches Erlebnis bietet, Campaigns für ihre Security-Operations-Aktivitäten auswählen.Diese Erweiterungen ergänzen den marktführenden Ansatz von Synack im Bereich Crowdsourced Cybersecurity mit unvergleichlichen Fähigkeiten zur Integration von Penetrationstests und anderen wichtigen Sicherheitsaufgaben in die Sicherheitsabläufe von Unternehmen. Durch diese Erweiterung können Kunden mehr Wert aus der Synack-Plattform und dem Synack Red Team (SRT), dem Netzwerk der weltweit erfahrensten und vertrauenswürdigsten ethischen Hacker, ziehen."Dies ist ein entscheidender Schritt", sagt Jay Kaplan, CEO von Synack. "Cybersicherheit sollte niemals eine Einheitslösung sein. Wir erweitern unsere Plattform, um sie wirklich anpassbar, bedarfsgerecht und nahtlos zu gestalten. Einige Kunden benötigen energische Penetrationstests, während andere vielleicht einen Hacker für eine Notfallbewertung benötigen. Jetzt können sie all das auf einer einfach zu bedienenden Plattform durchführen."SYNACK-CAMPAIGNSMithilfe von Synack Campaigns können Kunden nach Bedarf auf das SRT zugreifen, um spezifische Anforderungen zu erfüllen und spezielle Sicherheitsprobleme zu lösen. Campaigns liefern umsetzbare Sicherheitsinformationen für Anwendungssicherheit, Compliance, Schwachstellenmanagement und mehr. Jede Campaign besteht aus einer Gruppe von Missionen oder Sicherheitsaufgaben, die von Experten durchgeführt werden. Diese können von der Überprüfung auf die OWASP Top 10 Schwachstellen bis hin zur Überprüfung der Cloud-Konfiguration reichen, um die Perspektive eines Hackers auf eine Anlage zu erhalten.SYNACK-KATALOGMit dem Synack-Katalog können Kunden Kampagnen direkt im Synack-Portal durchsuchen, starten und verfolgen. Damit können Unternehmen außerdem die Stärken der SRT-Talente über die Synack-Plattform voll ausschöpfen und wichtige Einblicke und Kenntnisse zur Sicherheit gewinnen, um diese im gesamten Unternehmen zu verbessern.SYNACK CREDITSMit Synack Credits haben Kunden mehr Flexibilität als je zuvor, um Campaigns zu erwerben, die ihren Testanforderungen am besten entsprechen, und jederzeit neue und bestehende Angebote zu nutzen. Durch die in diesen Ansatz integrierten Optionen können Unternehmen die integrierte und kontrollierte Plattform von Synack nutzen, um ihre eigenen Teams und Technologien zu ergänzen."Es ist ein einfacher, intelligenter, agiler und überschaubarer Ansatz für die Sicherheit", sagte Peter Blanks, Chief Product Officer bei Synack. "Wir haben uns angesehen, was die Kunden brauchen, und wir haben es geliefert. Dies ist der beste Ansatz zur Cybersicherheit, denn er ist am anpassungsfähigsten und zugänglichsten. Wir werden kontinuierlich Innovationen entwickeln - so umfangreich und so schnell wie sie unsere Kunden benötigen - um der dynamischen Bedrohungslandschaft gerecht zu werden. Letztlich wird dies die Sicherheit von Unternehmen erhöhen und damit die Cybersicherheit für alle verbessern."Weitere Informationen zu diesen neuen Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.synack.com.INFORMATIONEN ZU SYNACK:Synack ist die führende Crowdsourced-Plattform für On-Demand-Sicherheitsexpertise. Die Synack-Plattform bietet rund um die Uhr Penetrationstests, Schwachstellenmanagement und Schwachstellenbewertung durch ein globales Netzwerk von vertrauenswürdigen Forschern, ermöglicht durch intelligente Technologie, um die kritischen Cybersicherheitsmissionen globaler Organisationen zu beschleunigen. Mit Hauptsitz im Silicon Valley und regionalen Teams auf der ganzen Welt schützt Synack führende globale Banken, Bundesbehörden, klassifizierte Vermögenswerte des DoD und mehr als 6 Billionen US-Dollar an Umsätzen der Fortune 500 und Global 2000. Synack ist ein 4-maliges CNBC Disruptor 50-Unternehmen und wurde 2013 von den ehemaligen NSA-Sicherheitsexperten Jay Kaplan, CEO, und Dr. Mark Kuhr, CTO, gegründet.