In der zurückliegenden Woche verbuchte das Strategiedepot Aktien Konservativ nun wieder einen erheblichen Aufschlag um + 3,5 %, nachdem es in den zwei vorangegangenen Korrekturwochen zu einer Werteinbuße um rd. - 5,0 % gekommen war. Der letztwöchige Anstieg des MSCI WORLD (Euro)-Indexes um + 1,9 % wurde damit deutlich übertroffen. Dass das Strategiedepot Aktien Konservativ in der letzten Woche weit besser als der MSCI WORLD (Euro)-Index abschnitt, war dabei sowohl den zuletzt wieder rückläufigen Zinsen an den internationalen Anleihemärkten (z.B. 10 ...

