Berlin (ots) -Wir haben Ihnen ein EPK/APK zusammengestellt: Jean-Yves Ferri (Autor) verrät, warum es Asterix und Obelix in den Osten verschlägt. Sylvie Uderzo spricht über den Verlust ihres Vaters und die Zukunft von Asterix. Die Übersetzerin der ersten Stunde, Gudrun Penndorf, und Klaus Jöken, der aktuelle Übersetzer, berichten über die Herausforderung bei der Findung von sprachlich gleichrangigen Wortspielen. Außerdem gibt es Bilder aus der "Asterix-Druckerei", Ausschnitte aus dem Animationsfilm "Asterix - Das Geheimnis des Zaubertranks" und wir lassen Fans zu Wort kommen.Das gesamte Material und die transkribierten Interviews finden Sie im Presseportal unter www.egmont-presseportal.de im Presseraum Asterix "Asterix und der Greif" (Band 39).Inhalt EPK/APK01_EPK_Didier Conrad zeichnet Asterix (2015)02_EPK_animiertes Buch-Cover "Asterix und der Greif" (2021)03_EPK_Andruck_Asterix-Band_39 - "Asterix und der Greif" (2021)04_EPK_APK_Itv_Jean-Yves Ferri (2021)05_EPK_Jean-Yves Ferri am Brandenburger Tor (2021)06_EPK_APK_Itv_Sylvie Uderzo, Tochter vom Asterix-Schöpfer Albert Uderzo (2021)07_EPK_APK_Itv_Anne Goscinny, Tochter vom Asterix-Schöpfer René Goscinny (2019)08_EPK_APK_Itv_Gudrun Penndorf, Übersetzerin der ersten Stunde Bd. 1 - 29 (2021)09_EPK_Schnittbilder_Albert Uderzo, Asterix Schöpfer (2017)10_EPK_APK_Itv_Klaus Jöken, Übersetzer (2021)11_EPK_APK_Itv_Wolf Stegmaier, Verlagsleitung Egmont (2021)12_EPK_Stopptrick Bd. 1 - 39 (2021)13_EPK_APK_Film_Trailer_Asterix_Das Geheimnis des Zaubertranks (2019)14_EPK_APK_VoxPops_Asterix-Fans (2021)15_EPK_APK_Didier Conrad + Schnittbilder (2019)Wichtig: Bitte berücksichtigen Sie, dass dieses Material einer Sperrfrist unterliegt und erst ab dem 21.10.2021 - 00:01 Uhr ausgestrahlt und gedruckt werden darf.- EPK als MXF-Datei (XDCAM HD 422, 50MBit/s)- EPK als MPEG-4-Datei (1920x1080, 6 MBit/s)- APK als WavNutzungsbedingungen APK / EPKHiermit übertragen wir die Senderechte für das von uns übersandte EPK/APK zu folgenden Nutzungsbedingungen:- Bitte geben Sie die Quelle "Egmont Ehapa Verlag" im Text/Voiceover an.- Der Copyright-Vermerk auf Ihrer Website muss lauten:Asterix, Obelix, Idefix © 2021 Les Éditions Albert René- bei Online-Nutzung: Veröffentlichung nur in geringer Auflösung gestattet & es darf nicht zum Download zur Verfügung gestellt werden- Online muss verlinkt werden mit www.egmont.de- Quellenangabe Trailer "Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks":DVD/Blu-ray "Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks", © 2018 M6 STUDIO / M6 FILMS / LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ / GOSCINNY - UDERZO. Bitte beachten Sie, dass die Länge 3 Minuten nicht übersteigen darf.Die Beiträge können in beliebiger Länge produziert werden.Das 39. Asterix-Abenteuer "Asterix und der Greif" erscheint ab dem 21.10.2021 mit einer internationalen Startauflage von fünf Millionen Exemplaren im Handel und auch Online im www.egmont-shop.de (Hardcover EUR 12,00 - ISBN: 978-3-7704-2439-9, Softcover EUR 6,90)Für Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich gern an den Pressekontakt.