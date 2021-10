Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Hätten Sie gewusst, dass bis zum sechsten Monat Babys auf der ganzen Welt gleich brabbeln? Erst danach beginnen sie die Töne der Sprache nachzuahmen, in der sie leben. Eltern können ihr Kind beim Sprechen lernen maßgeblich fördern. Wie, weiß Marco Chwalek:Sprecher: Das ist wirklich ein großartiger Moment, wenn Ihr Kleines das erste Wort sagt und das Mama oder Papa ist. Eltern können ihr Baby aber schon vorher unterstützen, um die Sprachentwicklung zu fördern, schreibt das Apothekenmagazin "Baby und Familie". Wir haben bei Chefredakteurin Stefanie Becker nachgefragt:O-Ton Stefanie Becker: 19 Sekunden"Gerade in den ersten Lebensjahren lebt die Sprachentwicklung vom Dialog. Und das heißt für den Alltag, dass die Eltern sich mit ihrem Baby unterhalten. Auch wenn Sie es vielleicht albern finden, einfach drauflos brabbeln. Und durch häufiges Wiederholen, da wird das Kleine bestärkt und angeregt, immer wieder die Laute auch selbst zu formen."Sprecher: Wenn sich aus dem Gebrabbel langsam Wortsilben oder gar Worte herauskristallisieren, kann man auch in dieser Phase sein Kleines unterstützen:O-Ton Stefanie Becker: 23 Sekunden"Wenn es außer Mama und Papa dann zum Beispiel "ham" für haben sagt. Dann greifen Sie das Wort auf und sprechen Sie es richtig aus. Also, am besten in einem kurzen Satz, zum Beispiel: "Du willst den Apfel haben?" Das Kind achtet dabei besonders auf das letzte Wort im Satz. Und so bestärkt man das Kleine, unterhält sich mit ihm und das wirkt sich dann positiv auf das Sprechen aus."Sprecher: Nun ist aus dem Baby ein kleines Kind geworden und es lernt zwischen dem ersten und zweiten Geburtstag viele neue Wörter. Und auch bei dieser rasanten Sprachentwicklung ist die Unterstützung der Eltern wichtig:O-Ton Stefanie Becker: 14 Sekunden"Gemeinsames Vorlesen, das fördert die Sprachentwicklung ungemein. Schon über Bilderbücher mit wenig Text kann man sich gut unterhalten. Und zeigen Sie zum Beispiel auf einzelne Gegenstände im Buch und stellen Sie dazu ganz einfache Fragen."Abmoderation: Und das Abenteuer Sprechen lernen geht weiter. Und je mehr Sie miteinander sprechen, desto besser kann das Kleine Worte und später auch Sätze erlernen, empfiehlt "Baby und Familie".Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.baby-und-familie.dePressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5051861