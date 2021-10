EQS Group-Ad-hoc: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Zur Rose-Gruppe: Verwaltungsrat nominiert Walter Oberhänsli als Verwaltungsratspräsident und ernennt Walter Hess zum neuen CEO



21.10.2021 / 07:00 CET/CEST

Frauenfeld, 21. Oktober 2021 Medienmitteilung Personelle Veränderungen in der Zur Rose-Gruppe Verwaltungsrat nominiert Walter Oberhänsli als Verwaltungsratspräsident und ernennt Walter Hess zum neuen CEO



Der Verwaltungsrat der Zur Rose-Gruppe leitet im Rahmen der Nachfolgeplanung einen weiteren Schritt zur Erneuerung des Gremiums ein und regelt gleichzeitig die Nachfolge auf der operativen Führungsebene. Walter Oberhänsli, Mitgründer von Zur Rose und Delegierter des Verwaltungsrats, wird der Generalversammlung vom 28. April 2022 zur Wahl als Präsident vorgeschlagen. Verwaltungsratspräsident Prof. Stefan Feuerstein soll das Amt des Vizepräsidenten übernehmen. Gleichzeitig stehen die beiden Verwaltungsräte Dr. Thomas Schneider (Vizepräsident) nach 27 Jahren und Prof. Dr. Volker Amelung nach 12 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat dankt ihnen für ihren jahrelangen, sehr engagierten Einsatz und beabsichtigt, im Zuge des Wechsels den Frauenanteil weiter zu erhöhen, indem er der Generalversammlung eine geeignete Nachfolgerin zur Wahl vorschlagen wird. Als Nachfolger von Walter Oberhänsli als CEO ernennt der Verwaltungsrat Walter Hess, der die Position nach der Generalversammlung antreten wird. Walter Hess ist seit einem Jahr Head Germany und CEO von DocMorris. Vor seinem Wechsel nach Deutschland war er sechs Jahre Head Switzerland und davor zwei Jahre Geschäftsführer der deutschen Tochter Zur Rose Pharma GmbH, Halle (Saale). Bereits zuvor seit 2008 war der Betriebswirt für die Zur Rose-Gruppe in Deutschland als externer Berater tätig. Die Ernennung des Nachfolgers bzw. der Nachfolgerin von Walter Hess erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Prof. Stefan Feuerstein sagt: «Mit dem geplanten Wechsel innerhalb des Verwaltungsrats stellen wir die Weichen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Zur Rose-Gruppe in einem sehr dynamischen Wachstumsumfeld. Bei der operativen Führung setzen wir vertrauensvoll auf das Managementteam unter der Leitung von Walter Hess, womit die Kontinuität gewahrt bleibt.» Walter Oberhänsli ergänzt: «Es ehrt mich, dass der Verwaltungsrat sein Vertrauen in mich setzt und mich als Präsident nominiert hat. Die Zur Rose-Gruppe ist hervorragend positioniert. Auf diesem starken Fundament werden wir die Transformation des Unternehmens zu einem umfassenden Gesundheitsdienstleister und Health-Tech-Anbieter weiter vorantreiben - Verwaltungsrat und Gruppenleitung als Team gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vor diesem Hintergrund freue ich mich ausserordentlich über die Ernennung meines Nachfolgers. Walter Hess hat in kurzer Zeit menschlich und fachlich enorm viel dazu beigetragen, das Deutschland-Geschäft zukunftsweisend auszurichten. Der Verwaltungsrat schätzt ihn im höchsten Mass als erfahrene und ausgewiesene Führungspersönlichkeit und ist überzeugt, dass er Zur Rose auf dem anspruchsvollen Wachstumspfad erfolgreich führen wird.»

Kontakt für Analysten und Investoren

Christoph Herrmann, Head of Investor Relations

E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49 Kontakt für Medien

Lisa Lüthi, Head of Group Communications

Agenda

20. Januar 2022 Umsatz 2021

24. März 2022 Jahresergebnis 2021

20. April 2022 Q1/2022 Trading update

28. April 2022 Ordentliche Generalversammlung Zur Rose-Gruppe

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Zur Rose beschäftigt an ihren Standorten in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich über 2'200 Mitarbeiter. Im Jahr 2020 erwirtschaftete sie einen Umsatz von 1'752 Millionen Franken (inklusive Aussenumsatz) bei derzeit über 12 Millionen aktiven Kunden in Kernmärkten Europas. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Gesundheitsservices und als Technologieproviderin im Bereich von Plattformen. Darüber hinaus treibt Zur Rose die Positionierung als umfassende Gesundheitsdienstleisterin aktiv voran. Im Zentrum steht der Aufbau des europäischen Gesundheitsökosystems, auf welchem sich qualifizierte Anbieter mit Produkten, Dienstleistungen und digitalen Lösungen vernetzen. Die Leistung von Zur Rose wird es sein, diese Angebote zu den Kunden und Patienten zu bringen. Zur Rose verfolgt damit die Vision, eine Welt zu schaffen, in der die Menschen die eigene Gesundheit mit nur einem Klick managen können. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.

