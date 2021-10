DJ PTA-News: Software AG: Software AG verzeichnet anhaltendes Wachstum des Konzern- und Digital-Business-Umsatzes

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Darmstadt (pta005/21.10.2021/06:59) - Konzernumsatz wächst im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent

Umsatz im Digital Business steigt erstmals seit dem Jahr 2013 in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen zweistellig

Prognose angepasst für Digital Business, Adabas & Natural (A&N) und EBITA-Marge (non-IFRS)

Darmstadt, Deutschland - 21. Oktober 2021: Die Software AG ( http://www.softwareag.de/ ) (Frankfurt MDAX®: SOW) gibt heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2021 bekannt.

Sanjay Brahmawar, Vorstandsvorsitzender der Software AG, sagte: "Wir sind im Geschäftsbereich Digital Business ein weiteres Quartal zweistellig gewachsen. Das zeigt, dass unsere Transformation in Richtung hochwertigerer, besser planbarerer Umsätze weiterhin greift. Unsere Investitionen in Produktinnovationen helfen uns, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und Neugeschäft in Märkten mit Wachstumspotenzial wie IoT, iPaaS, API-Management und Process Mining zu gewinnen. Zudem bewirken die Umstellung auf Subskriptionen sowie Vertragserneuerungen Wertsteigerungen. Alles in allem sind wir auf einem guten Weg, unsere angepasste Prognose für das Gesamtjahr zu erreichen, und ich bin zuversichtlich, dass wir unser nachhaltiges Wachstum langfristig fortsetzen werden."

Dr. Matthias Heiden, Finanzvorstand der Software AG, sagte: "Zu Beginn des vierten Quartals 2021 bietet die Software AG ein robustes Gesamtbild. Nachdem die Verträge, die unsere Bookings im dritten Quartal gebremst haben, nun unter Dach und Fach sind und wir ein Konzept haben, um neue Vertragsmöglichkeiten zügiger durch unsere Pipeline zu schleusen, sind wir auf Kurs in Richtung eines guten Jahresabschlusses. Dank umsichtiger Investitionen, beispielsweise im DACH-Mittelstandsmarkt und in Nordamerika, wachsen wir weiter profitabel und treiben gleichzeitig unsere Transformation voran."

Wichtige Ergebnisse

[ Sofern nicht anders gekennzeichnet, erfolgen alle Angaben nach IFRS. Veränderungen werden währungsbereinigt und gerundet dargestellt. ]

* Der Produktumsatz im Digital Business stieg im dritten Quartal um 10 Prozent, was die andauernden Auswirkungen der Umstellung auf Subskriptionen widerspiegelt. Der Gesamtproduktumsatz verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 7 Prozent im dritten Quartal. * Wichtige Indikatoren für den Transformationsprozess entwickeln sich weiter positiv, 88 Prozent der Digital Business Bookings (normalisierter Auftragseingang) im dritten Quartal gehen auf Subskriptionen und Software as a Service (SaaS) zurück, der jährlich wiederkehrende Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent, der Anteil des wiederkehrenden Umsatzes am Gesamtproduktumsatz erreichte 94 Prozent. * Die Bookings im Digital Business erhöhten sich im dritten Quartal um 6 Prozent. Hier machte sich bemerkbar, dass es länger als erwartet dauerte, bis neue Geschäftsmöglichkeiten vertragsreif wurden. * Die Bookings im Segment A&N wuchsen um 2 Prozent, da Kunden auch im dritten Quartal die Modernisierung ihrer A& N-Landschaft mithilfe des innovativen Programms A&N 2050+ weiter vorantrieben. * Die operative Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) erreichte trotz der fortlaufenden Investitionen in die Helix-Transformation 16,8 Prozent. Das operative EBITA (non-IFRS) ging im dritten Quartal damit um 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. * Prognose für das Gesamtjahr angepasst: Die A&N-Bookings werden bei -8 bis -12 Prozent (zuvor: -20 bis -30 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Bei den Digital Business Bookings geht das Unternehmen von einem Plus zwischen 13 und 17 Prozent (zuvor: 15 bis 25 Prozent) aus. Die Erwartung für das Wachstum des Produktumsatzes liegt unverändert bei 0 bis 5 Prozent. Die Erwartung für die operative Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) liegt bei 17 bis 19 Prozent (zuvor: 16 bis 18 Prozent). Der Konzern bestätigt erneut seine Ziele für das Jahr 2023: Konzernumsatz von 1 Milliarde Euro, operative Ergebnismarge zwischen 25 und 30 Prozent (EBITA, non-IFRS), Anteil des wiederkehrenden Umsatzes zwischen 85 und 90 Prozent im Jahr 2023 und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) im Digital Business von ca. 15 Prozent ab 2023.

Strategische Highlights

* Produktinnovationen stärken Marktstellung: Die Produktbereiche iPaaS, API-Management sowie IoT & Analytics verzeichnen seit Jahresbeginn einen hohen zweistelligen Bookings-Zuwachs. Der Net Promoter Score (NPS) liegt bei +56, ein Beleg für die hohe Kundenzufriedenheit und eine solide Grundlage für zukünftige Vertragsverlängerungen. * Bewertung durch Analysten bestätigt verbesserte Wettbewerbsfähigkeit: Industrial IoT, API-Management- und iPaaS-Produkte zählen im Magic Quadrant von Gartner bzw. der Forrester Wave zu den Marktführern. Die Anzahl der Neukunden steigt im dritten Quartal um ca. 40 Prozent, seit Jahresbeginn gewinnt die Software AG somit bisher 206 Neukunden. * Investitionen in Vertrieb und Go-to-Market zahlen sich aus: Aufgrund der DACH-Mittelstandskampagne konnten bisher 35 Neuverträge gewonnen werden, dabei besteht die Pipeline zu 75 Prozent aus Neukunden. Die Awareness-Kampagne in Nordamerika zeigte bei mehr als 90 Prozent der 500 gezielt angesprochenen Kunden erste Erfolge. * Skalierung über das Partnernetzwerk des Konzerns setzt sich fort: Die zusätzlichen Digital-Business-Bookings über Partner erreichten 13 Prozent der gesamten Digital Business Bookings seit Jahresbeginn und haben sich damit seit dem Start des Helix-Programms ungefähr verdoppelt. * Bei der Weiterentwicklung der Unternehmenskultur stehen Mitarbeiter an erste Stelle: Das Programm zur Förderung von Diversität, Chancengleichheit und Inklusion sowie die Fokussierung auf Talente unterstützen konzernweit die kulturelle Transformation. Das Unternehmen treibt die globale Zusammenarbeit weiter voran und plant für das vierte Quartal ein Pilotprojekt für hybrides Arbeiten sowie einen Grassroots-Innovations-Event (TechInterrupt).

Geschäftsumfeld

Die Software AG operiert weiterhin in einem globalen Markt, der sich immer weiter in Richtung digitale Transformation bewegt. Mit seinem Konzept des Truly Connected Enterprise adressiert das Unternehmen ein Marktvolumen von 28 Milliarden Euro. In den für das Unternehmen wichtigen Märkten Integration und API sowie IoT und Analytics wird bis zum Jahr 2024 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10 bzw. 26 Prozent erwartet. Im Digital Business, dem Geschäftsbereich der Software AG, der direkt auf diese Märkte abzielt, verzeichnete das Unternehmen nun in zwei aufeinander folgenden Perioden ein zweistelliges Wachstum. Diese Entwicklung lässt sich darauf zurückführen, dass die Unternehmen in vielen der wichtigsten Zielmärkte der Software AG ihre Digitalisierungsprogramme beschleunigen. Die COVID-19-Pandemie hat zudem den Druck auf Unternehmen verstärkt, ihre Vernetzung voranzutreiben, insbesondere müssen sie sich mit der Veränderung der Arbeitsorte, -methoden und -anforderungen ihrer Mitarbeiter auseinandersetzen. Daher trifft das fokussierte, cloudfähige und subskriptionsbasierte Produktangebot des Konzerns bei potenziellen Kunden weiter auf große Resonanz: Das Unternehmen kann sich gegen Mitbewerber durchsetzen und regelmäßig Neukunden gewinnen.

Führende Indikatoren für Wachstumsdynamik und Tempo des Umstiegs auf Subskriptionen

Der Konzern misst weiterhin führende Kennzahlen, die den Erfolg seiner Transformation unterstreichen. Diese Kennzahlen beleuchten Aspekte der Konzernleistung, die allein durch die veröffentlichten IFRS-Kennzahlen nicht deutlich werden. Der Konzern-ARR, ein wichtiger Vertrauensindikator des zukünftig wiederkehrenden Umsatzpotenzials, lag am Ende des dritten Quartals bei 555,0 Millionen Euro, ein Plus von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der ARR im Digital Business des Konzerns stieg im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent auf 392,9 Millionen Euro. Der wiederkehrende Umsatz verbesserte sich von 131,9 Millionen Euro im dritten Quartal 2020 auf 151,9 Millionen Euro im Berichtsquartal. Das entspricht einem Anteil von 94 Prozent am Gesamtproduktumsatz des Konzerns. Der für das Jahr 2023 angestrebte Wert von 85 Prozent wurde somit übertroffen. Der Anteil der Bookings aus Subskriptionen und SaaS im Segment Digital Business stieg im dritten Quartal auf 88 Prozent, im dritten Quartal 2020 hatte er 78 Prozent betragen.

Entwicklung der Bookings der Geschäftsbereiche im dritten Quartal und den ersten neun Monaten des Jahres 2021

Die Konzern-Bookings der Software AG erreichten im dritten Quartal 107,2 (Vj. 101,6) Millionen Euro und in den ersten neun Monates des Jahres 322,6 (Vj. 301,5) Millionen Euro. Das entspricht einem Wachstum von 5 Prozent bzw. 9 Prozent. Die Digital Business Bookings stiegen im dritten Quartal um 6 Prozent auf 87,8 (Vj. 82,6) Millionen Euro, wobei sich Verzögerungen im Abschluss einiger Verträge auswirkten. In den ersten neun Monaten beliefen sich die Digital Business Bookings somit auf 241,2 (Vj. 222,2) Millionen Euro, im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 11 Prozent.

