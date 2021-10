Nach der erfolgreichen Lancierung des Adobe-Portfolios auf dem ALSO-Cloud-Marktplatz in ausgewählten Ländern werde dieses nun in weiteren 41 Ländern zugänglich gemacht, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.Dazu zähle - mit Hilfe von Plattformpartnern - auch Russland, so die Mitteilung weiter. Finanzielle Angaben wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...