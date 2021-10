DJ Novartis produziert mehr Covid-19-Impfstoff für Biontech

Von Cecilia Butini

ZÜRICH (Dow Jones)--Novartis hat mit Biontech eine Vereinbarung unterzeichnet, um in einer weiteren Novartis-Anlage die Produktion des Covid-19- Impfstoffs von Biontech und Pfizer zu unterstützen. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, wird er die Abfüllung des Impfstoffs, also die Überführung der Impfstoffsubstanz in Fläschchen unter sterilen Bedingungen, ab der ersten Hälfte 2022 in seiner Anlage in Ljubljana, Slowenien, durchführen. Mindestens 24 Millionen Impfstoffdosen sollen dort abgefüllt werden, so das Unternehmen.

Bereits seit Anfang des Jahres gilt eine ähnliche Vereinbarung, derzufolge Novartis mehr als 50 Millionen Dosen an seinem Standort in Stein (Schweiz) abfüllen und fertigstellen wird.

