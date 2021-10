The following instruments on XETRA do have their first trading 21.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.10.2021Aktien1 AU0000050064 AppsVillage Australia Ltd.2 CA9534001081 West Island Brands Inc.3 CA09076N2086 Binovi Technologies Corp.Anleihen1 XS2399700959 Albion Financing 1 S.a r.l. & Aggreko Holdings Inc.2 US03512TAF84 AngloGold Ashanti Holdings PLC3 US595112BU64 Micron Technology Inc.4 NO0010824006 Mowi ASA5 US38141GYN86 The Goldman Sachs Group Inc.6 DE000DD5AYE2 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank7 DE000A3E5UY4 DZ HYP AG8 DE000LB2BHS4 Landesbank Baden-Württemberg9 DE000LB2BHR6 Landesbank Baden-Württemberg10 DE000LB2BHQ8 Landesbank Baden-Württemberg11 DE000LB2BHP0 Landesbank Baden-Württemberg12 CH1131931375 Münchener Hypothekenbank eG13 DE000A3E5V47 Bremen, Freie Hansestadt14 DE000A3E5XK7 Kreditanstalt für Wiederaufbau15 DE000A0PSZ48 Würth Finance International B.V.16 DE000A2TR182 Investitionsbank Schleswig-Holstein17 DE000LB2V833 Landesbank Baden-Württemberg18 US38141GYM04 The Goldman Sachs Group Inc.19 DE000HLB27U6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 US595112BT91 Micron Technology Inc.21 XS2401605360 NRW.BANK22 US38141GYL21 The Goldman Sachs Group Inc.23 XS2400997131 Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.