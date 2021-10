Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX war in den vergangenen Tagen auf Richtungssuche. Gestern hielt er sich über der Marke von 15.500 Punkten. Die Vorgaben aus den USA und aus Asien sind diesmal gemischt. Die Richtungssuche für den DAX dürfte also weitergehen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Evergrande, BYD, den Bitcoin, Tesla, IBM, PayPal, K+S, TUI und Gazprom. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.