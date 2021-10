Trotz Lieferengpässen verzeichnete der E-Autopionier im dritten Quartal Rekordumsätze und -gewinne und baute die Produktion aus. Im 3. Quartal hat man 237.823 Fahrzeuge produziert (+ 64 %) und 241.391 Fahrzeuge ausgeliefert (+ 73 %). Der Gewinn je Aktie lag mit 1,86 $ deutlich um 0,25 $ über den Erwartungen. Die Margensituation hat sich zudem verbessert, obwohl sich die Palette auf günstigere Modelle verschoben hat. Die Bruttomarge im Automobilbereich lag bei 30,5 % gegenüber 28,4 % im Konsens, 27,7 % im Vorjahr und 28,4 % im letzten Quartal. Die avisierten Produktionsausweitungen in Berlin und Austin laufen plangemäß. Die Aktie verlor in der Nachbörse zwar leicht um 0,7 %, das Allzeithoch bei 900 $ bleibt aber in Reichweite. Für Charttechniker ist der TESLA-Chart eine echte Qualitätsprüfung.



Ihre Bernecker Redaktion



