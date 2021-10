DJ EUREX/DAX-Future weiter in Seitwärtsbox

FRANKFURT (Dow Jones)-Der DAX-Future handelt am Donnerstag im Verlauf etwas leichter. Der Dezember-Kontrakt verliert 55 auf 15.445 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.512 und das Tagestief bei 15.417 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.056 Kontrakte. Am Morgen sieht es nicht danach aus, dass der Kontrakt aus seiner jüngst ausgebildeten Box im Bereich von 15.255 und 15.600 Punkten ausbrechen kann. Die Volatilität ist jüngst aus dem Markt gewichen, was leicht positiv zu werten ist. Auf der anderen Seite fanden die jüngsten Atacken nach unten statt.

October 21, 2021 02:22 ET (06:22 GMT)

