ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 130 auf 135 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lebensmittelhersteller profitiere von einem durch die Pandemie geänderten Konsumverhalten, der Erholung in den Außer-Haus-Kanälen, einer starken Marktdynamik und einem zunehmenden Beitrag seiner Preisgestaltung, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schweizer dürften dadurch in diesem Jahr auch ihre soeben aufgestockten Ziele übertreffen./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / 00:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0038863350

