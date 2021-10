DGAP-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Kooperation

NanoRepro AG und Viromed Medical GmbH unterzeichnen exklusive Vertriebsvereinbarung mit österreichischem Partner



21.10.2021 / 09:00

NanoRepro AG und Viromed Medical GmbH unterzeichnen exklusive Vertriebsvereinbarung mit österreichischem Partner Marburg, den 21. Oktober 2021. Die NanoRepro AG (Symbol: NN6, ISIN: DE0006577109) und die Viromed Medical GmbH haben gemeinschaftlich eine Vertriebsvereinbarung mit einem österreichischen Lieferanten für staatliche und behördliche Institutionen unterzeichnet. Der Partner, welcher auch die Tourismus-Industrie beliefert, wird das VitaLab PCR-Testgerät und entsprechende Tests exklusiv in Österreich vermarkten. Der Vertrag umfasst ein Umsatzvolumen im 9-stelligen Euro-Bereich. PCR-Tests gelten als Goldstandard unter den Corona-Testverfahren. Das neuartig portable PCR-Testgerät, welches von der Hamburger Firma MedSan entwickelt wurde und als Pooltest bis zu 180 Proben pro Stunde auswerten kann, ist prädestiniert für den Einsatz in Schulen, an Autobahn-Raststätten, in mobilen Testzentren, Flughäfen, an Ski-Stationen u.a. Getestete Personen erhalten am Ort der Probenentnahme innerhalb von 30 Minuten ein zuverlässiges Ergebnis. Der CE-gekennzeichnete Test ist ab sofort für den Vertrieb in Europa zugelassen und dafür bestimmt, Quarantäne-Zeiten zu vermeiden und Reisen, Arbeiten und Unterrichten sicherer zu machen. Über die NanoRepro AG Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test, einen Corona-Antikörper- und mehrere Corona-Antigen-Tests sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail: juengst@nanorepro.com

