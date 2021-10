Heute Nacht hat die US-Arzeimittelbehörde quasi die Booster-Offensive (Auffrischungsimpfung) für die USA in die Wege geleitet. In einer Mitteilung hat man sich geäußert zu den Corona-Impfstoffen von BioNTech und Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson. Man ergreift laut FDA jetzt Maßnahmen um die Verwendung einer Auffrischungsdosis für COVID-19-Impfstoffe in geeigneten Bevölkerungsgruppen zu erweitern. Die FDA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...