FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COMMONW.BK AUSTR.17/27MTN US2027A1JT52
COMMONW.BK AUSTR.17/22MTN US2027A1JR96
AB/FROM ONWARDS 21.10.2021 08:25 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COMMONW.BK AUSTR.17/27MTN US2027A1JT52
COMMONW.BK AUSTR.17/22MTN US2027A1JR96
AB/FROM ONWARDS 21.10.2021 08:25 CET
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