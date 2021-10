Bisher ging es für die Lufthansa-Aktie in dieser Woche ausschließlich bergab. Seit Montag hat der Titel knapp zehn Prozent an Wert eingebüßt. Nachdem am Mittwoch zudem eine wichtige Unterstützung unterschritten wurde, ist die Hoffnung auf einen baldigen Rebound dahin. Diese Marken sind jetzt von Bedeutung.Schon seit über sieben Monaten rauscht die Lufthansa-Aktie immer weiter ab. Ausgehend vom Erholungshoch bei 9,25 Euro bildet sie dabei eine abfallende Keil-Formation aus. Ende September versuchte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...