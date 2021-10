Nachdem der kriselnde Immobilienkonzern Evergrande eine Wideraufnahme des Handels mit der Evergrande-Aktie beantragt hat, setzt sich die Abwärtsspirale am Donnerstagmorgen an der Hongkonger Börse fort. Zuvor hatte der Konzern mitgeteilt, er werde wie im Zwischenbericht am 30. August erwähnt weiterhin die Maßnahmen zur Linderung der Liquiditätsprobleme umsetzen. Ein Teilverkauf seines Hausverwaltungsgeschäfts, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...