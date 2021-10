HASELÜNNE (dpa-AFX) - Der Getränkehersteller Berentzen hat über den Sommer gut verdient. Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei in den ersten neun Monaten auf 5,1 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Haselünne im Emsland mit. Das sei ein Zuwachs von 43,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Der Umsatz sank zugleich um 6,3 Prozent auf 105,8 Millionen Euro. Rechne man den Wegfall eines wenig lukrativen Lohnfüllauftrags heraus, sei der Umsatz stabil geblieben. Angesichts der Ertragslage setzte die Berentzen-Gruppe auch ihre Erwartung für das Gesamtjahr 2021 herauf. Abzuwarten bleibe aber, wie sich der weitere Verlauf der Pandemie auf das wichtige Jahresendgeschäft auswirke. Das Unternehmen ist auf Spirituosen, alkoholfreie Getränke und Saftsysteme./fko/DP/jha