Neckarsulm (ots) -Passend zu Halloween hat der YouTuber CrispyRob eine echte und streng limitierte Geschmacksinnovation für seine Kesselchips "ROB's" kreiert. Die "Rob's Angry Apple" wagen die mutige Kombination aus süßen und zugleich sehr sauren Apfelringen und knusprigen, salzigen Kesselchips. Ab heute gibt es sie exklusiv in allen Kaufland-Filialen."Mit der neuen ROB's-Edition gibt es bei uns eine echte Food-Neuheit. Dafür haben wir zusammen mit CrispyRob einen Clip produziert, der die extrem außergewöhnliche Geschmacksrichtung perfekt einfängt", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland.Im Video wird der Influencer zum verrückten Professor, der einen Streit seiner Halloween- und Influencer-Wohngemeinschaft mit Dracula (Dima), dem Frankenstein-Monster (Smiley) und der Mumie (Falco) schlichten möchte. Sie haben ganz eigene, scheinbar unvereinbare Vorstellungen über "den besten Snack der Welt": Die Mumie liebt Kartoffeln, das Frankenstein-Monster Apfelringe und Dracula saugt am liebsten frische Zitronen aus. Ergänzend zu dem Hauptclip gibt es eine Lang-Version mit zusätzlichen Sequenzen und einer Hintergrundgeschichte, welche auf ROBs YouTube Kanal veröffentlicht wird.Mit "Rob's Angry Apple" liefert der Influencer die fünfte und dieses Mal wohl mutigste Neuauflage seiner Kartoffelchips. Nicht umsonst wurde speziell bei dieser Sorte der Claim von "Chips, wie sie sein sollten" zu "Chips, die sich keiner traut". Die Kesselchips sind extra groß geschnitten und deshalb besonders gut zum Dippen. Bei der Entwicklung der Chips hat CrispyRob seine langjährige Erfahrung im Bereich Snacks eingebracht und gemeinsam mit dem Berliner Produkt-Start-up LIMITD seine persönliche Vorstellung von "den besten Chips der Welt" umgesetzt. Mit YouTube-Formaten wie "Kochen mit CheesyRob!" gilt er als besonders experimentierfreudiger Influencer.Mit mehr als zwei Millionen Abonnenten und monatlich mehr als 10 Millionen Aufrufen zählt der YouTuber CrispyRob zu den bedeutendsten Food-Influencern in Deutschland. Seit 2015 veröffentlicht er auf seinem gleichnamigen YouTube-Kanal wöchentlich Koch-Challenges und verrückte Rezepte. Seine Leidenschaft zum Kochen beweist er in seiner Kochserie "Meine Top 5", die zu den beliebtesten Koch-Formaten auf YouTube gehört.