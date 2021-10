Vietnams Mischkonzern Vingroup will laut einem Medienbericht noch in diesem Jahr mit dem Bau einer Batteriezellenfabrik für seinen E-Auto-Ableger VinFast in der vietnamesischen Provinz Ha Tinh beginnen. Das schreibt die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf lokale Behörden. Ein Sprecher der Vingroup habe den Plan im Grundsatz bestätigt, ohne Details zu nennen. Laut Reuters soll das Werk ab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...