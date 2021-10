Nachdem die Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft Vida am Mittwoch in Bezug auf die Tiroler Mittenwaldbahn, die Innsbruck mit Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen in Bayern verbindet, Alarm geschlagen und der schwarz-grünen Landesregierung vorgeworfen hatte, eine europaweite Ausschreibung zu planen, kommt nun seitens des Verkehrsministeriums eine Klarstellung. Aktuell seien "keine Änderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...