FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SINIC HLDGS 21/22 XS2281324389
SINIC HLDGS 20/22 XS2184848831
AB/FROM ONWARDS 21.10.2021 09:24 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SINIC HLDGS 21/22 XS2281324389
SINIC HLDGS 20/22 XS2184848831
AB/FROM ONWARDS 21.10.2021 09:24 CET
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