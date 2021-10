Bochum (ots) -Preis-Leistungs-Verhältnis" - Rang 1, "Zuverlässigkeit" - Rang 1, Transparenz - Rang 3, Weiterempfehlung - Rang 6: Mit diesem ausgezeichneten Ergebnis bestätigt die VIACTIV Krankenkasse ihre Position in der Spitzengruppe der 22 untersuchten gesetzlichen Krankenversicherer. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv haben heute den Deutschen-Fairness-Preis 2021 an Unternehmen aus 61 Branchen verliehen. Über 63.000 befragte Kunden haben sich im Rahmen einer Onlinebefragung für ihren Fairnesssieger entschieden. Die Verbraucher bewerteten insgesamt 830 Anbieter."Faire Unternehmen sind solche, bei denen sich die Verbraucherinnen und Verbraucher gut aufgehoben fühlen. Und niemand kann dies besser beurteilen als jene, die über eigene Erfahrungen im Kontakt mit dem Unternehmen verfügen. Der Deutsche Fairness-Preis liefert praktische Entscheidungshilfen und ist somit eine Auszeichnung vom Verbraucher für den Verbraucher", so Jochen Dietrich, ntv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine.Vertrauensbeweis der VersichertenVersicherte attestieren Spitzenleistungen, wenn es um die transparente und verständliche Ausgestaltung und Vermittlung von Preisen und Vertragsleistungen geht. Auch für ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und ihre Zuverlässigkeit erhält die bundesweit aufgestellte Krankenkasse Bestnoten von ihren Versicherten."Die hervorragende Platzierung zeigt, dass wir auch im zweiten Jahr der Pandemie unser Versprechen einer exzellenten und empathischen Beratung, den ehrlichen Service und transparentes Handeln gegenüber den Versicherten gehalten haben", erklärt Reinhard Brücker, Vorstandsvorsitzender der VIACTIV. "Natürlich wollen wir weiter daran arbeiten, die bei uns versicherten Menschen bestmöglich zu betreuen. Das ist die richtige Basis uns weiterzuempfehlen."Angebot ausbauen, Service verfeinernNeben dem Ausbau der Serviceangebote im Online-Bereich, einer zuverlässigen Erreichbarkeit zählt auch die Begleitung der Versicherten bei wichtigen Versorgungsthemen. "Bei uns lohnt ein Blick auf die Extras", weiß Tom Fröhlich, Geschäftsbereichsleiter Markt. "Als Kasse bieten wir unseren Mitgliedern viele Kurse kostenlos an oder bezuschussen die Teilnahme, etwa an Online-Gesundheitskursen zur Bewegung, Entspannung oder Ernährung." Auch hier glänzt die VIACTIV mit einem der höchsten Präventionsbudgets und zahlt für Kurse pro Jahr bis 550 Euro. Gleichzeitig entwickelt sie Betreuungspfade für sensible Bereiche wie das Entlassmanagement aus dem Krankenhaus oder schwere Krankheitsbilder wie den Schlaganfall, die über das reguläre Angebot hinausgehen."Entscheidend ist, wie Versicherte unsere Leistungen annehmen. Dazu gehören nicht nur überzeugende Angebote, sondern die persönliche Ansprache. Wir sind stolz, dass uns das immer wieder gelingt.", so Fröhlich.Pressekontakt:Georg StamelosFon: 0234 479-2158 | Mobil: 01522 2577 157Mail: georg.stamelos@viactiv.deOriginal-Content von: VIACTIV Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121326/5052050