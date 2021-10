NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat RWE auf "Underweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Der Energieversorger dürfte auf seiner Kapitalmarktveranstaltung Mitte November deutlich ehrgeizigere Ambitionen für sein Geschäft mit erneuerbaren Energien kommunizieren, sich aber wohl kaum zum wichtigen Kohleausstieg äußern, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / 19:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2021 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

