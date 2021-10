ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Medienkonzern dürfte über ein stärkeres TV-Werbegeschäft und eine schwächere Entwicklung seiner Datingplattform berichten, schrieb Analyst Richard Eary in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Für das Schlussquartal seien die Trends im Dating aber schon etwas ermutigender. Die Aktie sei günstig bewertet./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / 16:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PSM7770

PROSIEBENSAT.1-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de