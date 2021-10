DGAP-News: G&P GmbH & Co.KG / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

G&P GmbH & Co. KG / Rechtsanwalt Alexander Elsmann: SolarWorld AG (WKN: A1YCN1 / WKN: A1YDDX) - Verwertung der Aktien an der Zinnwald Lithium PLC



21.10.2021 / 11:02

München / Düsseldorf, 21. Oktober 2021 - In der Abstimmung ohne Versammlung vom 9. bis 13. September 2021 haben die Anleihegläubiger der SolarWorld AG i.I beschlossen, dass die gemeinsamen Vertreter denjenigen Anleihegläubigern, die entweder einen Anspruch auf Zuteilung von Zinnwald-Aktien im Wert von mindestens EUR 100.000,00 haben oder qualifizierter Anleger im Sinne von § 2 des Wertpapierprospektgesetzes sind, anbieten soll, die auf sie entfallenden Zinnwald-Aktien zu erwerben. Alternativ erhalten Sie - wie die anderen Gläubiger der jeweiligen Anleihe - den anteilig auf sie entfallenden Nettoerlös aus der marktschonenden Verwertung der Zinnwald-Aktien in bar.



Die gemeinsamen Vertreter fordern die Anleihegläubiger auf, ihr ggf. bestehendes Wahlrecht zum Erwerb von Zinnwald-Aktien innerhalb einer Frist vom 21. Oktober 2021, 0:00 Uhr (MEZ) bis 22. November 2021, 18:00 Uhr (MEZ) auszuüben.



Weitere Informationen finden Anleihegläubiger, in der am 20. Oktober 2021 im Bundesanzeiger veröffentlichten Mitteilung sowie auf den Webseiten der gemeinsamen Vertreter www.onesquareadvisors.com/solarworld und www.rechtsanwalt-elsmann.de/solarworld/.



Bei Rückfragen stehen One Square Advisory Services S.à.r.L., eine Schwestergesellschaft der G&P GmbH & Co. KG (solarworld@onesquareadvisors.com), für die Anleihe WKN A1YCN1 bzw. Herr Rechtsanwalt Alexander Elsmann (info@rechtsanwalt-elsmann.de) für die Anleihe WKN A1YDDX selbstverständlich zur Verfügung.



