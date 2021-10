Der amerikanische Technologiekonzern HP Inc. (ISIN: US40434L1052, NYSE: HPQ) plant eine Anhebung der jährlichen Dividende um rund 29 Prozent auf 1,00 US-Dollar je Aktie, wie am Mittwoch im Rahmen eines Ausblicks für 2022 berichtet wurde. HP erwartet für das Fiskaljahr 2022 einen Gewinn je Aktie (GAAP) in der Spanne von 3,86 bis 4,06 US-Dollar, wie ebenfalls mitgeteilt wurde. Aktuell werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...