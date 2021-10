Linz (www.anleihencheck.de) - Als Rohstoffwährung konnte der Kanadische Dollar (CAD) gegenüber dem EUR seit Anfang September 5,00% an Wert gewinnen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die EUR/CAD-Abwärtsbewegung habe von 1,5050 bis zum Tief von 1,4320 gereicht. Aktuell sei eine Seitwärtsbewegung ersichtlich. CAD Käufer könnte die Notenbank anlocken, wenn sie schneller als erwartet die Anleiheaufkäufe zurückfahre. Erste Zinsanhebungen würden wohl erst 2022 auf der Agenda sein. Somit seien die Währungsaussichten für den CAD noch immer leicht positiv. (21.10.2021/alc/a/a) ...

