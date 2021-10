DGAP-Ad-hoc: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Prognose

GFT Technologies SE hebt erneut die Ergebnisprognose für 2021 an und gibt Ausblick auf 2022 bekannt



21.10.2021

GFT Technologies SE hebt erneut die Ergebnisprognose für 2021 an und gibt Ausblick auf 2022 bekannt GFT wird im Geschäftsjahr 2021 ein EBT erreichen, das deutlich über der bisherigen Prognose liegt. Grund ist zum einen die strukturell höhere Nachfrage nach margenstarken neuen Digitalisierungslösungen. Dies führt zu einem Auftragseingang, der über den Erwartungen liegt und GFT einen Fokus auf Projekte mit höherer Marge ermöglicht. Durch aktives Kostenmanagement ist zum anderen der Anstieg administrativer Aufwendungen geringer als geplant. Daher hebt GFT die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 erneut an. Erwartet wird nun ein Umsatz von 560 Mio. Euro (bisher 550 Mio. Euro), ein bereinigtes EBITDA von 65 Mio. Euro (bisher 62 Mio. Euro) sowie ein deutlicher Anstieg des EBT auf 40 Mio. Euro (bisher 36 Mio. Euro). Für 2022 geht GFT von einer weiterhin hohen Marktdynamik aus mit einer sehr positiven Geschäftsentwicklung der Nachfrage und Margen, die über den Markterwartungen liegt: GFT erwartet für das Jahr 2022 einen Umsatzanstieg von rund 20 Prozent im Vergleich zu 2021. Zudem wird erwartet, dass das Verhältnis von bereinigtem EBITDA zu Umsatz rund 11,5 Prozent und die EBT-Marge rund 7,5 Prozent beträgt. Die Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten neun Monate 2021 wird wie angekündigt am 11. November 2021 erfolgen. Erläuterungen zu den in dieser Ad-hoc Meldung verwendeten Finanzkennzahlen (EBT und bereinigtes EBITDA) finden sich auf der GFT Internetseite unter www.gft.com/leistungskennzahlen. Ihre Kontakte: Presse



