Sangui BioTech: - Granulox wird mit dem renommierten Prix Galien ausgezeichnet Hamburg, 21.10.2021: Das von Sangui entwickelte und an die Mölnlycke Health Care GmbH lizenzierte Wundspray Granulox wurde mit dem Prix Galien für das beste Medizinprodukt des Jahres 2020 in Belgien und Luxemburg ausgezeichnet. Der Prix Galien wird jährlich verliehen. Die Auszeichnungen wurden 1970 in Frankreich vom Apotheker Roland Mehl zu Ehren von Galen, dem Vater der medizinischen Wissenschaft und der modernen Pharmakologie, ins Leben gerufen. Mit dem Prix Galien werden die weltweit innovativsten Medikamente und Medizinprodukte ausgezeichnet. Er gilt in der pharmazeutischen und medizinischen Industrie als das Äquivalent zum Nobelpreis. "Wir gratulieren dem gesamten Team von Mölnlycke für diesen großartigen Erfolg. Dass das Votum der Fachjury trotz Nominierung von Medizinprodukten so renommierter Hersteller wie Siemens Healthineers, BeWell Industries, Norgine und Sunrise auf Granulox gefallen ist, unterstreicht die Bedeutung, die der von Sangui unter Federführung von Prof. Dr. Dr. Wolfgang Barnikol und Dr. Harald Pötzschke entwickelten Therapie zur Heilung chronische Wunden mittlerweile beigemessen wird. Dieser Preis honoriert den Einsatz aller an diesem Projekt Beteiligten - von der Grundlagenforschung bis zur erfolgreichen Markteinführung." freut sich Hubertus Schmelz, Geschäftsführer der SanguiBio Tech GmbH. Link zur Pressemeldung von Mölnlycke Health Care: https://www.molnlycke.com/news/molnlycke-news/granulox-wins-prix-galien/ Link zum Video der Preisverleihung: https://www.artsenkrant.com/actueel/uitreiking-galenusprijs-2020-winnaars-in-beeld/video-normal-57403.html?cookie_check=1634234307 Sangui BioTech International, Inc. ("SGBI") ist eine Holding-Gesellschaft, deren Aktien auf OTCQB (www.otcmarkets.com: SGBI) und im Freiverkehr der Börsen Berlin und Hamburg-Hannover (www.boersenag.de: SBH) gehandelt werden. Ihr Geschäftszweck ist die Mittelbeschaffung und die Sicherung des Zugangs zum Kapitalmarkt für die Unternehmen der Sangui-Gruppe. SanguiBioTech GmbH ist eine neunzigprozentige Tochtergesellschaft der Sangui Biotech International, Inc. Weitere Informationen:

Sangui Biotech International, Inc.

Thomas Striepe

Fax: +49 (40) 46093120

E-Mail: info@sangui.de

Einige Aussagen in dieser Mitteilung betreffen Erwartungen für die Zukunft, enthalten Schätzungen künftiger Betriebsergebnisse oder finanzieller Umstände oder machen andere in die Zukunft gerichtete Feststellungen. Ob diese Aussagen sich bewahrheiten, hängt von vielen bekannten Risiken, unerwarteten Entwicklungen, Unsicherheiten oder anderen Faktoren ab, die dazu führen können, dass die künftig tatsächlich eintretende Entwicklung von diesen Zukunftserwartungen wesentlich abweicht. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf einer Vielzahl von Variablen und Annahmen. Zu der Vielzahl wichtiger Risiken, die zu Abweichungen von den hier getroffenen Aussagen führen können, gehört unter anderem, aber nicht ausschließlich, die Fähigkeit des Unternehmens, hinreichende Finanzmittel für die künftige Geschäftstätigkeit zu erlangen. Wörter wie "glauben", "schätzen", "planen", "erwarten", "beabsichtigen" oder "vorhersagen", andere Formen dieser Wörter oder vergleichbare Ausdrücke sollen erkennen lassen, dass es sich um in die Zukunft gerichtete Aussagen handelt. Das Unternehmen übernimmt keine über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Verpflichtung, die hier getroffenen Aussagen zu korrigieren oder an veränderte Bedingungen und Entwicklungen anzupassen.

