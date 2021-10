Die Inflation sollte 2022 "Schritt für Schritt" zurückgehen, erwartet Bank-Austria-Chef Robert Zadrazil. Das Wirtschaftswachstum dürfte zugleich in Österreich noch zulegen. Das wolle sein Haus nutzen für die zentralen Themen Digitalisierung und Transformation der Wirtschaft in Richtung Klimaschutz. Die Frage sei: "Wie können wir die österreichische Wirtschaft mit dieser Dynamik in ein noch nachhaltigeres ...

