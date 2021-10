NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto nach dem Kapitalmarkttag und dem Produktionsbericht von 5350 auf 5310 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jack O'Brien aktualisierte mit Blick auf die Produktionsergebnisse im dritten Quartal seine Prognosen, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Der Bergbaukonzern liefere weiterhin sehr solide Margen trotz zuletzt etwas niedrigerer Eisenerzpreise, doch der Experte bleibt unter anderem wegen der Schwäche des chinesischen Immobilienmarktes weiter zurückhaltend. So könnte ein Abschwung in China auf der Stahlnachfrage lasten./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / 06:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007188757

RIO TINTO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de