Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag etwas nachgelassen - allerdings von einem sehr hohen Niveau aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.10 Uhr 85,07 US-Dollar und somit 0,87 Prozent weniger als am Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 0,84 Prozent auf 82,88 US-Dollar.Die etwas gedämpfte Stimmung an den Aktienmärkten in Asien und Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...