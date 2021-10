Unterföhring (ots) -- Alle Filme der "Harry Potter"-Saga auf Sky Cinema Harry Potter vom 5. bis 21. November- Mit Sky Q gibt's die Hits der Wizarding World auch in brillanter UHD Qualität- Alle Filme auch On Demand und mit Streamingdienst Sky Ticket abrufbar21. Oktober 2021 - Allen Fans der Wizarding World schenkt Sky bereits im November ein großes Filmereignis...Vom 5. bis 21. November zeigt Sky Cinema Harry Potter alle Filme der "Harry Potter"-Saga.Über zwei Wochen lang präsentiert Sky Cinema Harry Potter folgende Filme des Fantasy-Epos rund um die Uhr. Das bedeutet, dass sich alle Fans auf diese Filme freuen können:- "HARRY POTTER UND DER STEIN DER WEISEN" -- "HARRY POTTER UND DIE KAMMER DES SCHRECKENS"- "HARRY POTTER UND DER GEFANGENE VON ASKABAN"- "HARRY POTTER UND DER FEUERKELCH"- "HARRY POTTER UND DER ORDEN DES PHÖNIX"- "HARRY POTTER UND DER HALBBLUTPRINZ"- "HARRY POTTER UND DIE HEILIGTÜMER DES TODES: TEIL 1"- "HARRY POTTER UND DIE HEILIGTÜMER DES TODES: TEIL 2"Michaela Tarantino, Vice President Cinema, Sky Deutschland: "Dieses Jahr bieten wir allen Film-Fans einen magischen November und zeigen alle 'Harry Potter'-Abenteuer. Die beliebten Hits laufen rund um die Uhr auf Sky Cinema Harry Potter und sind auch alle jederzeit in UHD abrufbar. Ein einzigartiges Film-Fest."Mit Sky Q können alle Filme auch in brillanter Ultra HD-Auflösung angesehen werden. Mit dem Streamingdienst Sky Ticket sind die Hits ebenfalls abrufbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Tamara Söckler / Melissa AschauerBilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5052233