ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Bank von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 13,50 Euro angehoben. Während der Markt übermäßig vorsichtig sei, habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie inzwischen verbessert, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bank könnte bald damit beginnen, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. Zudem könnte es auf dem Investorentag als positive Nachricht neue Ziele über 2022 hinaus geben. Damit würde das Management untermauern, dass die jüngsten unerwartet starken Ergebnisse keine Eintagsfliege waren. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen (EPS) bis 2024 um bis zu 12 Prozent./tav/edh



