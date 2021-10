Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen Sydinvest - merger of sub-funds

The mergers below will take effect on Nasdaq Copenhagen. The last day of trading UCITS-shares in the discontinuing sub-funds is October 25, 2021. Discontinuing sub-fund ISIN: DK0010140805 --------------------------------------------------- Name: Sydinvest International A DKK --------------------------------------------------- Last day of trading: October 25, 2021 --------------------------------------------------- Short name: SYIINTADKK --------------------------------------------------- Orderbook ID: 39103 --------------------------------------------------- Continuing sub-fund ISIN: DK0060227908 ----------------------------------------------------------------- Name: Sydinvest HøjrenteLande Ko Obl A DKK Akk ----------------------------------------------------------------- Short name: SYIHRLKOADKKA ----------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 75603 ----------------------------------------------------------------- ------------------------------- Discontinuing sub-fund ISIN: DK0010169465 ----------------------------------------------- Name: Sydinvest Latinamerika KL ----------------------------------------------- Last day of trading: October 25, 2021 ----------------------------------------------- Short name: SYILATKL ----------------------------------------------- Orderbook ID: 3830 ----------------------------------------------- Continuing sub-fund ISIN: DK0010303882 ------------------------------------------ Name: Sydinvest BRIK KL ------------------------------------------ Short name: SYIBRIKL ------------------------------------------ Unchanged orderbook ID: 24921 ------------------------------------------ ------------------------------- Discontinuing sub-fund ISIN: DK0015298384 --------------------------------------------- Name: Sydinvest Danmark A DKK --------------------------------------------- Last day of trading: October 25, 2021 --------------------------------------------- Short name: SYIADKK --------------------------------------------- Orderbook ID: 3827 --------------------------------------------- Continuing sub-fund ISIN: DK0061533643 ----------------------------------------------------------- Name: Sydinvest Bæredygtige Aktier A DKK ----------------------------------------------------------- Short name: SYIBDAADKK ----------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 220298 ----------------------------------------------------------- For further information please contact: Asta Jepsen, Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66 Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Vilnius and Nasdaq Clearing are respectively brand names for Nasdaq Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Ltd., Nasdaq Iceland hf., Nasdaq Riga AS, Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius and Nasdaq Clearing AB. Nasdaq Nordic represents the common offering by Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland and Nasdaq Stockholm. Nasdaq Baltic represents the common offering by Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga and Nasdaq Vilnius. Attachment: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=1021352