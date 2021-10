DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleihe

IMMOFINANZ AG: Anpassung des Wandlungspreises der von IMMOFINANZ AG begebenen Wandelschuldverschreibungen fällig 2024



21.10.2021 / 12:06

IMMOFINANZ AG: Anpassung des Wandlungspreises der von IMMOFINANZ AG begebenen Wandelschuldverschreibungen fällig 2024 Anpassung aufgrund Dividendenausschüttung



Aufgrund der in der Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG am 19. Oktober 2021 beschlossenen Bardividende für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von EUR 0,75 pro Aktie der IMMOFINANZ AG, wurde der Wandlungspreis der von IMMOFINANZ AG emittierten Wandelschuldverschreibungen fällig 2024 (ISIN XS1551932046) mit Wirkung ab dem 21. Oktober 2021 wie folgt angepasst: - Bisheriger Wandlungspreis je IMMOFINANZ-Aktie: EUR 21,3772 - Angepasster Wandlungspreis je IMMOFINANZ-Aktie: EUR 20,6333 DISCLAIMER DIESE MITTEILUNG DIENT AUSSCHLIESSLICH INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN DAR. DIE VERTEILUNG DIESER MITTEILUNG KANN IN BESTIMMTEN JURISDIKTIONEN GESETZLICHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGEN. PERSONEN, DIE DIESE MITTEILUNG LESEN, MÜSSEN SICH ÜBER DIESE BESCHRÄNKUNGEN INFORMIEREN UND DIESE BESCHRÄNKUNGEN EINHALTEN. Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com

IMMOFINANZ

A-1100 Wien, Wienerbergstraße 9

www.immofinanz.com

