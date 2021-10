Gedämpfte Primäraktivitäten während der Sommermonate, aber Volumen deutlich über dem Niveau von Q3-2020 und 2019: Der Nordic Bond gewinnt an Bedeutung für deutsche mittelständische Unternehmen und Investoren. Im 3. Quartal wurden 3,1 Mrd. EUR durch 32 Primärtransaktionen auf dem Markt für nordische Anleihen emittiert. Rund 30% des in Q3 emittierten Nordic Bond-Volumens waren in Frankfurt (sekundär) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...