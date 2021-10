DJ Fraport platziert Schuldschein über 500 Millionen Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Flughafenbetreiber Fraport hat einen Schuldschein mit vier Tranchen und einem Gesamtvolumen in Höhe von 500 Millionen Euro bei Investoren platziert. Das Emissionsvolumen sei aufgrund einer sehr starken Nachfrage aus dem In- und Ausland aufgestockt worden, teilte die Fraport AG mit. Ursprünglich war ein Emissionsvolumen von lediglich 200 Million Euro vorgesehen gewesen. Die Emission erfolgte am unteren Ende der Preisspanne. Die Laufzeiten betragen fünf beziehungsweise siebeneinhalb Jahre.

"Wir freuen uns sehr über die extrem hohe Investorennachfrage", sagte Finanzvorstand Matthias Zieschang laut der Mitteilung. "Das ist ein weiterer deutlicher Vertrauensbeweis für unser Unternehmen und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind".

Mit der Schuldscheinemission steigen die im laufenden Jahr durch die Fraport AG aufgenommenen Finanzierungen auf knapp 2,9 Milliarden Euro. Der Bestand an liquiden Mitteln sowie zugesicherten und frei verfügbaren Kreditlinien beläuft sich konzernweit auf rund 4,5 Milliarden.

Als Joint Lead Arranger fungierten die Landesbank Hessen-Thüringen und die Unicredit Bank AG.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2021 06:14 ET (10:14 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.