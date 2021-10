Die Ölpreise wurden am Mittwochabend durch die bullish ausfallenden DOE-Daten gestützt und markierten gestern neue Tageshochs. Hauptthema bleibt die knappe Angebotssituation. Gestern Abend deutete sich auch im Inland schon Aufwärtspotenzial an, was auch heute zu durchschnittlichen Aufschlägen von 0,5 Cent bzw. Rappen pro Liter Heizöl führt. Die offiziellen US-Bestandsdaten des US-Energieministeriums, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...