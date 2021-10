Köln (ots) -Das WDR-Fernsehen sendet heute ab 17 Uhr eine Sonderausgabe von 'WDR Aktuell' zum Sturm in Nordrhein-Westfalen. In mehreren Schalten ins Land NRW werden Reporter:innen über die Auswirkungen des Sturmtiefs besonders auf den Straßen- und Bahnverkehr berichtet. So hat ja die Deutsche Bahn soeben den Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen komplett eingestellt.Die Moderation der Sendung hat Elizabeth Schoo.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5052433