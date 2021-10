DJ Moody's stuft Merck KGaA auf A3 hoch; Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Moody's gesteht dem Pharma- und Life-Science-Konzern Merck KGaA eine höhere Bonitätseinstufung zu. Moody's hob das langfristige Emittentenausfallrating auf A3 von Baa1 an. Der Ausblick ist stabil.

Merck habe sein Geschäftsmodell in den vergangenen Jahren gestärkt, so Moody's. Zudem verfolge der Konzern eine konservative Finanzpolitik und habe solide und stabile Wachstumsaussichten in all seinen Geschäftsfeldern. Die Agentur geht davon aus, dass Merck seine Gewinne weiter steigern wird und künftige strategische Investitionen das Umsatzwachstum ankurbeln werden.

