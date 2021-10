NetApp ONTAP ist die einzige Speicher- und Datenverwaltungssoftware, die jetzt nativ in den drei wichtigsten Public Clouds verfügbar ist und es Unternehmen ermöglicht, eine hybride Multi-Cloud-Datenstruktur aufzubauen

NetApp (NASDAQ: NTAP), ein globales, Cloud-geführtes, datenzentriertes Softwareunternehmen, kündigte heute anhaltendes Wachstum und Dynamik an, die Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit den drei größten Public Clouds der Welt dabei hilft, das Beste aus der Cloud zu geringeren Kosten zu erschließen.

Die Expansion von NetApp in die Cloud wurde von Kunden vorangetrieben und durch diese Partnerschaften unterstützt, was das Kunden- und Finanzwachstum der Public Cloud Services von NetApp beschleunigt, indem es seine führenden CloudOps- und ITOps-Lösungen bestehenden und neuen adressierbaren Kunden zur Verfügung stellt. Um seine Investition in die Cloud weiter voranzutreiben, erwarb NetApp Data Mechanics im frühen Geschäftsjahr (GJ) 22 und gab diesen Monat die Absicht bekannt, CloudCheckr zu erwerben, um Spot by NetApp durch die bestehenden kontinuierlichen Cloud-Optimierungsfunktionen des Portfolios zu stärken.

Dieses Wachstum, angetrieben durch die ONTAP-Datenmanagementsoftware von NetApp, die leistungsstarken Shared Storage für Datei- und Block-Workloads bietet, hat die native Integration der Cloud-Dateidienste von NetApp in jede der großen Public Clouds vorangetrieben.

"Die drei größten Public Clouds der Welt entscheiden sich für NetApp, weil sich Kunden für ONTAP entscheiden", sagt Anthony Lye, Executive Vice President General Manager, Public Cloud Services bei NetApp. "Unsere Strategie hat ONTAP als native Shared-Storage-Lösung mit umfangreichen Datendiensten innerhalb der drei Public Clouds positioniert. Jetzt bieten unsere Public-Cloud-Partner den Kunden den einfachsten Weg in die Cloud und ermöglichen es ihnen, den größtmöglichen Nutzen aus ihren Daten und Anwendungen zu ziehen."

"Die Vollständigkeit des Angebots von NetApp in Kombination mit der Fähigkeit, eine sehr breite Palette von Speicheranwendungsfällen über die Cloud-Dateispeicherung hinaus zu adressieren, und die Verfügbarkeit als Tier-1-Angebot sowohl auf AWS als auch auf Azure machen es zu einer überzeugenden Wahl", sagte Enrico Signoretti, Senior Data Storage Analyst bei GigaOm.1

Microsoft Azure

NetApp arbeitet seit fast 30 Jahren mit Microsoft zusammen. Im Jahr 2021 zeichnete Microsoft NetApp als globalen Customer Experience Partner of the Year und den US-amerikanischen SAP on Azure Partner of the Year aus. In den letzten 12 Monaten hat NetApp die Anzahl der auf dem Azure Marketplace angebotenen Co-Sellings mehr als verdreifacht, was es Azure-Kunden erleichtert, die führenden Cloud-Dienste von NetApp zu nutzen.

Seit seiner allgemeinen Verfügbarkeit im Jahr 2019 ist Azure NetApp Files (ANF), ein vollständig verwalteter Erstanbieterdienst, der von Microsoft in über 35 Regionen weltweit verkauft, abgerechnet und unterstützt wird und der erste und einzige freigegebene Dateidienst ist, der für die Verwendung mit SAP HANA zertifiziert ist. Zu den jüngsten Innovationen bei Azure gehören die allgemeine Verfügbarkeit von Azure Cross Region Replication, die öffentliche Vorschau von Azure NetApp Files Backup zur Erhaltung der Speichereffizienz und von Spot PC für sichere, optimierte Azure Virtual Desktop-basierte Cloud-PC-Umgebungen.

"Neben NetApp haben wir mit ANF-Kunden zusammengearbeitet, um einige ihrer größten und wichtigsten ONTAP-Produktions-Workloads erfolgreich zu migrieren und auszuführen, um die anspruchsvollsten Anwendungen mit einer Leistung und Skalierbarkeit zu ermöglichen, die dem entspricht oder übertrifft, was sie vor Ort erhalten", sagte Jurgen Willis, Vice President, Product Management bei Microsoft Azure Storage.

"Mit ANF erhalten wir Skalierbarkeit und Flexibilität, die für den Betrieb und eine schnellere Markteinführung ihrer Produkte wichtig sind", sagt Lalit Patel, Chief Technology Officer, Enterprise Cloud Services bei SAP. "Wir sind in der Lage, Umgebungen fast 30 bis 40 Prozent schneller bereitzustellen und die Zahl der Ausfälle aufgrund der Stabilität, die ANF bietet, um 80 Prozent zu reduzieren."

Google Cloud

NetApp und Google Cloud begannen 2018 zusammenzuarbeiten, führten 2019 den NetApp Cloud Volumes Service (CVS) für Google Cloud ein und brachten 2020 NetApp Astra mit Unterstützung für Google Cloud auf den Markt. Anfang dieses Monats gab Google bekannt, dass NetApp als primärer Daten- und Speicheranbieter für sein neues Google Distributed Cloud Hosted-Angebot fungieren wird, und führte die Integration von Google Cloud VMware Engine mit NetApp Cloud Volumes Service-Unterstützung für VM-Datenspeicher ein. Dies ist ein vollständig verwalteter Service, der Unternehmen dabei unterstützt, ihren Bedarf an virtueller Workload-Speicherung und Notfallwiederherstellung zu decken.

"Unsere Partnerschaft mit NetApp wächst weiter und führt neue Funktionen ein, die die Bereitstellung von Unternehmensworkloads in Google Cloud einfacher und kostengünstiger machen und den Kunden noch mehr Flexibilität bei Hybrid- und Cloud-Bereitstellungen bieten", sagte Bronwyn Hastings, Vice President Global Technology Partnerships bei Google Cloud.

"Mit der tiefen Integration von NetApp in Google Cloud profitieren wir von allen Vorteilen der Cloud als Service, mit voreingestellten Konfigurationen, integrierter Elastizität und Disaster-Recovery-Funktionen innerhalb von fünf Minuten", sagt Tom Gentry, Technologist bei Gunpowder. "Indem wir die technologischen Herausforderungen für diese Studios verschwinden lassen, können wir die hohe Leistung liefern, die unsere Kunden überall auf der Welt benötigen."

Darüber hinaus haben Spot by NetApp und Google Cloud eine Partnerschaft geschlossen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Vorteile der kürzlich angekündigten Google Spot-VMs voll auszuschöpfen. Damit können Google Cloud-Kunden mit Spot by NetApp kontinuierlich Leistung, Verfügbarkeit und Kosten optimieren, um Cloud-Kosten zu sparen, ohne das Risiko einer Dienstunterbrechung.

Zusätzliche Quellen

Pressemitteilung: NetApp Expands Hybrid Cloud Solutions Portfolio to Unlock Best of Cloud at INSIGHT 2021 Digital

Blogeintrag: Unbegrenzte Innovation: Azure NetApp-Dateien

Blogeintrag: NetApp INSIGHT 21 Google Cloud Momentum

Über NetApp

NetApp ist ein weltweit tätiges, cloudorientiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, das Firmen im Zeitalter der beschleunigten digitalen Transformation Spitzenleistungen ermöglicht. Das Unternehmen liefert Systeme, Software und Cloudservices, mit denen Firmen ihre Anwendungen vom Datenzentrum bis zur Cloud optimal nutzen können ganz gleich, ob sie etwas in der Cloud entwickeln, in die Cloud wechseln oder ihre eigenen cloudähnlichen Strukturen vor Ort erstellen. Mit Lösungen, die in unterschiedlichen Umgebungen gut funktionieren, unterstützt NetApp Firmen bei der Entwicklung ihrer eigenen Datenstrukturen sowie dabei, wenn sie die richtigen Daten, Services und Anwendungen für die richtigen Leute bereitstellen immer und überall. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.netapp.com, oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die auf www.netapp.com/TM genannten Marken sind Markenzeichen von NetApp, Inc. Bei anderen Firmen- und Produktnamen kann es sich um Markenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber handeln.

1 Quelle: GigaOm, Radar für Cloud-Dateisysteme, 22. September 2021

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211021005599/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medienvertreter:

Chris Drago

NetApp

chris.drago@netapp.com

Ansprechpartner Investoren:

Lance Berger

NetApp

lance.berger@netapp.com