Wer sagt's denn: Kaum ist der fiese Börsenmonat September vorbei, läuft es wieder an den Aktienmärkten. Der Dow Jones notiert seit Monatsbeginn mit fünf Prozent im Plus - bleibt es dabei, wäre es der stärkste Monat seit März. Der wichtigste Index der Welt liegt nun nur noch 260 Punkte unter seinem Rekordhoch bei 35.631 Zählern. Auch der DAX hat zuletzt deutlich an Momentum gewonnen und ist vom Rekordstand 500 Zähler entfernt.Futter gab es für die Bullen jüngst vonseiten der Konjunktur. Der US-Einzelhandel ...

