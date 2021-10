Markus Horntrich aus dem Redaktionsteam des "Frankfurter Börsenbrief" schaut auf das Themenfeld Uran. Lässt sich der Marktrahmen für das Portfolio nutzen? Beispielsweise mit einem Investment in Cameco oder auch einem Uran-orientierten ETF? Dieses Video ist eine FreeTV-Variante des Beitrags, der im kostenpflichtigen Bernecker.TV Programm bereits am 19.10.2021 zu sehen war.



Wenn Sie diesen Hinweis auf der Seite www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die FreeTV-Box zum Video. Alternativ geht es hier entlang:





Oder alternativ via Copy/Paste:

https://youtu.be/5uw4VcLE_u8

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de